Más rendszer lép életbe holnaptól a hazai boltokban

A január elsejével induló palack és göngyöleg visszaváltás rendszerről is beszélt a Telexnek Világi Oszkár, a MOL vezérigazgató helyettese.

A környezetnek talán jobb lesz az új rendszer. Forrás: Pixabay

A palack-visszaváltási rendszer régóta reformra szorul, az emberek viszont idegenkednek a még szokatlan, új rendszerről.

Kényelmetlen, hogy eddig össze lehetett gyűrni a palackokat, most pedig ugyanabban a formában kell majd visszaváltani. A begyűjtés viszont jó a környezetnek, a jövőnknek.

A január elsején induló visszaváltási rendszerben a gyártók türelmi időt kaptak július elsejéig. A MOL úgy számol, hogy az első negyedévben nagyon kevés visszaváltási díjas termék kerül majd forgalomba. Egy ideig ráadásul párhuzamosan lesznek a boltokban visszaváltható és nem visszaváltható palackok, ami nehezíti a helyzetet és a környezet megóvásában sem segít.

Nagyon fontos, hogy a fogyasztók a palackok címkéjén található visszaváltási logó alapján tudják majd megkülönböztetni, melyikre kell plusz 50 forint betétdíjat fizetni, amit aztán vissza is tudnak majd váltani. Az év első napjaiban induló applikáció a visszaváltó-automaták listája mellett minden hasznos információt is megad. A palackonkénti 50 forintot jótékony célra is fel lehet majd ajánlani. Az első program a gyermekgyógyítást támogatja, három intézmény kaphat a felajánlott összegből.