Orbán Viktor szerint a sportnapilap a magyar sport számára olyan, mint az országnak a korona.

Orbán Viktor az év végén a Nemzeti Sportnak is interjút adott. Orbán az interjúban a sportügyi sikerek közé sorolta a 2010 óta létrehozott/átalakított sportsajtót is – szúrta ki a Média 1.

Létrehoztuk a nemzeti sporttelevíziót, amely minden lakásban ott van. Megmentettük a Nemzeti Sport nyomtatott változatát, mert hiába agonizálnak világszerte a hagyományos lapok, magyar sport nincs Nemzeti Sport nélkül, ezt mindenki tudja, aki velem egykorú. A sportnapilap a magyar sport számára olyan, mint az országnak a korona, ha elvész a korona, oda az ország.

Mindent megtettünk azért, hogy az elkötelezettség, ami a magyarokban él a sport iránt, felszínre tudjon törni. Most várjuk az eredményeket. És jönnek is. Az utánpótlássportot is követem, és ott is nagy erők mozdulnak meg. Bizakodó vagyok, de az is fontos, hogy mi, politikusok, gazdaságpolitikáért felelős emberek folyamatosan olyan teljesítményt nyújtsunk, amivel előállítjuk a sport pénzügyi alapjait. Enélkül nem megy, különösen ebben a nyitott világban.

Ha Magyarországon nem tudjuk megbecsülni a sportolókat, akkor nemzetközi vizekre eveznek és szétszélednek. A magyar gazdaságnak zakatolnia kell. Ez nem a sportolók felelőssége, hanem a miénk.