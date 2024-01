„Romboló hatással van a demokráciára”: így ekézte a fideszes szuverenitásvédelmi törvényt Pressman

David Pressman amerikai nagykövet élesen bírálta a szuverenitásvédelmi jogszabályt.

Mindamellett cáfolta, hogy emiatt újabb szankciókat tervezne Washington.

A nyírmártonfalvai lombkoronasétányt kedden meglátogató David Pressman Hajdú-Bihar megyében tett, Vidéki Hangjai (Vidék Voices) körútján a Portfoliónak elmondta, hogy

bár erősek az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok, egyre több aggályt fogalmaznak meg a vállalkozások. Szerinte „nagy kérdőjeleket is látnak (...) néhány kihívás a politikában gyökerezik, néhány a kormány által hozott stratégiai döntésekben.”

Emellett ismét aggodalmát fejezte ki a szuverenitásvédelmi törvénnyel és a Lánczi Tamás által vezetett, februártól működő hivatallal kapcsolatban. Washington korábban úgy értékelt, hogy az „drákói eszközöket ad a kormánynak a másként gondolkodók megfélemlítésére”.

