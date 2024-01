Tarlós István a köztévének: Vitézy egyértelműen ellenzéki jelöltnek számítana

Az űrügyi biztost is szívesen látná Karácsony Gergely kihívójaként a bukott városvezető.

Kép: Karácsony Gergely / Facebook

Tarlós István volt főpolgármester a közmédiának nyilatkozott az őt díszpolgárrá avató Karácsony Gergelyről – vette észre a Telex. Tarlós szerint „a főváros elbóbiskolt” a Budapest-bérlet ügyében, sőt, állította:

Általában érthetetlen késedelmek jellemzik egyébként a jelenlegi városvezetést.

Szóba kerültek az esetleges főpolgármesteri jelöltek, így az LMP által lebegtetett Vitézy Dávid neve is. A volt fideszes államtitkárról, aki a „pulyka-ügyben” a Fidesszel és az LMP-vel tökéletes összhangban állt bele a főváros vezetésébe, Tarlós azt mondta:

Vitézy egyértelműen ellenzéki jelöltnek számítana.

A Fidesz lehetséges főpolgármester-jelöltjeiről elmélkedve arra is kitért a korábbi városvezető, aki maga is élvezte a kormánypártok támogatását: szimpatikus jelöltnek tartja Ferencz Orsolyát, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosát is.