Ez a különbség Bayer és Dobrev felmenőinek tettei között – elmagyarázta a kormány propagandistája

Fenyegető hangvételű cikket írt a Magyar Nemzetbe Szentesi Zöld László korábbi köztévés kormánypropagandista.

Szentesi a Bayer Zsolt nagyapjáról cikket író, állításait levéltári dokumentumokkal alátámasztó Ungváry Krisztiánnak címezte üzenetét, miszerint

A fideszes publicista személykesdik egy sort (Ungváry "összeférhetetlen, kényszeres hazudozó" stb.), majd arról ír, hogy Bayer Zsolt már réges-régen beszélt nagyapja viselt dolgairól.

A sajtóperek tucatjait veszítő, a kormány számára kicsit is fenyegetés jelentő máshogy gondolkodókra médiabirodalmat és kopaszokat uszító Fidesz embere Ungváry Krisztiánnal kapcsolatban leírja a REVOLVEREZÉS szót is...

Majd megmagyarázza, hogy miért lehet szerinte Dobrev Klárát cseszegetni a nagyapjával, Apró Antallal, és Bayer miért nem:

Dobrev ugyanis politikus, bejelentkezett ennek az országnak a vezetésére. Alkotmányos felelőssége van, részt követel a közhatalomból, felelősséggel tartozik a tetteiért, szavaiért, még a családi előéletéért is. Bayer Zsolt azonban publicista. Semmiféle politikai vagy erkölcsi kötelezettsége nincs, nem kér részt a közhatalomból, ahogyan politikai felelőssége sem létezik. Ha csúnya szavakat használ (szokott!), azért megróhatja az olvasó. Ha megsérti valaki méltóságát, akkor bíróságra kell mennie. De Bayer Zsolt – és ezt meg kellene már értenie a gyűlöletben tobzódó baloldalnak – nem kormánypárti politikus, és amennyire tudom, nem is óhajt az lenni. Éppen ezért, amit Ungváry most tesz, pusztán aljas vádaskodás, semmi több