"Orbán Viktor a vécében ragadt!" – Így röhög most a világ a magyar miniszterelnökön

Viccet csináltak Orbán Viktor mai "akciójából" a brüsszeliták.



Fotó: Twitter/Le Chou News

Mint ismert, Orbán Viktor sem volt akadálya annak, hogy az unió megszavazzon egy 50 millió eurós segélycsomagot Ukrajnának.

Az rtl.hu vette észre, hogy a Brussels Times viccrovatában a magyar miniszterelnök is helyet kapott, méghozzá igencsak előnytelen helyzetben.

A decemberi kávés incidenst továbbfejlesztve a belga újságírók arra jutott, hogy ezúttal Orbán Viktor a klotyón ragadt, ezért nem tudott Putyin kedvében járni.

A lap Twitteren osztotta meg a gúnyos montázst:

EXCLUSIVE: Viktor Orban Misses Vote On EU-Ukraine Aid After Getting Trapped In The Toilet #EUCO pic.twitter.com/SoS0ATa0AV