Veszélyben a bírói rendszer: egyre többen távoznak a rendkívül alacsony fizetések miatt

Az elmúlt időszakban egyre sürgetőbb probléma a bírói rendszerben felmerülő súlyosan alacsony fizetés, ami miatt sok dolgozó ott hagyja a pályát – írta meg a 24.hu.

A magas infláció ellenére már második éve nem emelkedtek az illetmények a bíróságokon, és ennek súlyos következményei vannak az érintett szakemberekre és a bírói rendszerre.

A 35 százalékos pénzromlás súlyosan érinti a dolgozókat, akik úgy érzik, hogy a rendszerük a működésképtelenség határán lavíroz.

A dolgozók a 24.hu-nak is kifejezték aggodalmukat, egy törvényszéken dolgozó bíró elmondása szerint még a szakmunkások is sokkal többet keresnek, és nehéz nem arra gondolni, hogy ki akarják véreztetni a bíróságokat. A problémák nem csupán anyagiak, hanem az erkölcsi és szakmai kihívásokkal is szembeállítják őket.

A bíróságokon dolgozók rendkívül alacsony fizetése azonban nemcsak a bírákat érinti, hanem az összes bírósági dolgozót, beleértve a bírósági titkárokat, írnokokat és szakértőket is.

A stagnáló illetmények miatt egyre többen kénytelenek a garantált bérminimumot elfogadni, ami tovább növeli az anyagi kiszolgáltatottságot.

"Egy bírósági titkár kezdő fizetése nettó 316 ezer és 346 ezer forint között mozog. Neki kell felülvizsgálni a Schadl György-féle végrehajtók végrehajtásait, akik nem pár százezres, hanem százmilliós jövedelemmel bírnak – mennyire frusztráló lehet ez nekik, illetve mekkora a korrupciós kockázat lehetősége?! Vagy nézzük azt, hogy a versenytanács százmilliárd forintos kartelldöntéseinek a jogszerűségét a bíróságok bírálhatják el, az ebben részt vevő bírók pedig feleannyit sem keresnek, mint a versenytanács tagjai. A tárgyalóteremben, ahol ítéleteket hozunk, az összes hivatalos személy, szakértő és kirendelt ügyvédi is jóval többet keres nálam és a kollégáimnál"

– sérelmezte egy dolgozó.

Az Igazságügyi Minisztérium és az Országos Bírósági Hivatal közötti egyeztetések folyamatban vannak, de egyelőre nem történtek lényegi változások az illetmények terén.

A bíróságokon óriási átszervezésekkel próbálják kiváltani a távozók munkáját, ám ez egyre nehezebben megy, ami az ügyvédeknek is feltűnt: egyre többet kell várni egy-egy jegyzőkönyvre, az ítéletek írásba foglalására, és az egyszerűbb perek is a korábbiaknál jóval tovább elhúzódhatnak.