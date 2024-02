Pokorni Zoltánnak elege lett a köztársasági elnök botránya után? Állítólag nem indul a következő választáson, sőt, már az utódja is megvan

Nem cáfolta a XII. kerületi polgármester a visszavonulásáról szóló hírt, noha nem akart nyilatkozni, amíg nincsen meg a fideszes főpolgármester-jelölt.

Kép: Hegyvidék – Több mint kerület / Facebook

A 24.hu információja szerint a júniusi önkormányzati választáson nem indul újra a XII. kerületi polgármesteri címért Pokorni Zoltán, aki 2006 óta vezeti az önkormányzatot. A Fidesz jelöltje a jelenlegi helyettese, Fonti Krisztina lehet. A lap megkereste Pokornit is, akitől ezt a választ kapták:

Egyelőre nem nyilatkozik, mivel a Fidesz a főpolgármester-jelölés elhúzódása miatt arra kérte a kerületi vezetőket, hogy a döntés megszületéséig tartózkodjanak a nyilvánosságtól.

Ez azért is különösen érdekes hír, mivel Pokorni az elmúlt évtizedben sikeresen vezette a Hegyvidéki Önkormányzatot, minden esélye megvan a kutatások szerint, hogy megnyerje ezt a választást is, olyannyira, hogy pár hónappal ezelőtt a neve még főpolgármester jelöltként is felmerült állítólag – írja a Szócikk.hu.

Az, hogy az egykor a Fidesz elnöki posztját is betöltő Pokorni a visszavonulását tervezi, a 24.hu szerint hónapok óta közszájon forog, januárban a Kétfarkú Kutyapárt pedig még posztolt is erről. Ugyanakkor a Szócikk.hu önkormányzati forrásokra hivatkozva állítja, a háttérben Novák Katalin kegyelmi botránya áll.

Minden esetre a végleges bejelentést nem késleltetheti sokáig a hegyvidéki Fidesz-szervezet, péntekre ugyanis összehívták a jelöltállító csoportgyűlést, amelyre Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert is meghívták. Hivatalosan ezen az eseményen szentesíthetik Fonti Krisztina indítását.

A cikk írója szerint kihívó akad bőven a Hegyvidéken. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) újra Kovács Gergely társelnököt jelöli polgármesternek, aki egyébként 2019 óta önkormányzati képviselő is. A Momentum Farkas Csabát, a Hegyvidék korábbi rendőrkapitányát, az LMP Kendernay Jánost, a párt volt társelnökét indítja. A Mi Hazánk jelöltje a XII. kerületben Binder Csaba lesz, aki a Mi Hazánk Ifjai nevű ifjúsági szervezetük elnöke. Az MSZP és a DK még nem nyilatkozott, de a DK-s Élő Norbert, Pokorni visszavonulása esetén úgy érezheti, hogy hosszú idő után végre eljött az ő ideje. És akkor még ott vannak az önjelöltek, mint Visy Piroska, aki két éve még Pálinkás József rövid életű pártjának, az Új Világ Néppártjának volt a képviselő jelöltje, kevés sikerrel. A hatgyerekes anyukának, aki az utóbbi években csapódott a baloldalhoz, látszik, hogy komoly politikai ambíciói vannak, annak ellenére, hogy két éve nagyon leszerepelt az előválasztásokon. Kérdés, hogy indulása estén, ha megkaparják férje, Tóth Balázs üzleti ügyeit, mi hullik ki a szekrényből.

A lap szerint amennyiben Pokorni nem indul és az ellenzék összeáll, jó eséllyel nyártól a jelenlegi ellenzéknek lesz polgármestere. Szóval forró hetekre, hónapokra lehet számítani mostanság a Hegyvidéken.