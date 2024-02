Videó – "Nem hajlandó magyarázatot adni a fideszes díszgazda"

A méhészek bortánya miatt akadt ki Hadházy Ákos.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke és a MAGOSZ elnöke nem volt hajlandó magyarázatot adni a csőd szélén álló méhészeknek arra, hogy miért törölték el az ukrán méz importtilalmát. Szerettem volna megtudni a Fidesz díszgazdájától, hogy a fenébe gondolták azt, hogy az egyik héten kizavarják a méhészeket tüntetni Záhonyba az ukrán mézimport ellen, a következő héten meg megszüntetik a tilalmat. Azt is szerettem volna megtudni a „gazdák védőszentjétől”, hogy szerinte hol kellene tüntetni a méhészeknek, hogy a kormány komolyan vegye őket. Annyit sikerült csak megtudnunk, hogy Jakab az agrárminisztert tartja felelősnek ezért a gyalázatért. Mondjuk ez nem is csoda, hiszen ő is tudja, hogy Nagy István egyszerű mézfelvásárló volt egy nagykereskedőnél, mielőtt a magas polcra került. Jakabnak „megvan a véleménye” az ügyről, de nem mondja el – természetesen tudja, mennyire súlyos dolog, hogy nem csak a verembe löktek, de meg is aláztak húszezer magyar méhészt