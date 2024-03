Azahriah: „A plakátjain pedofílozó DK intelligenciája eddig terjed”

A jelenleg az egyik legnépszerűbb hazai zenész a február 16-i tüntetés egyik főszervezőjeként mondott véleményt Gyurcsány Ferenc pártjának kampányáról.

„Pedofilok! Bibibí! Pedofidesz! Eddig terjed az intelligenciája a DK-nak, hogy nem szívódnának fel a f*szba ők is valahova” – így gúnyolódik a Demokratikus Koalíció Fideszt pedofilozó plakátjain Azahriah egy Insta-sztoriban, ami azóta eltűnt, de a zenész egyik rajongói oldala feltöltötte, így ott most is meg lehet nézni.

Azariah beszólt a DK-nak Fotó: Facebook/Azariah

Több mint 800 helyre kerültek ki országosan március elején a DK új óriásplakátjai, amik gyakorlatilag a Fidesz és Orbán Viktor kormányfő lepedofilozásáról szólnak. A plakát ellenzéki oldalon se nyerte el mindenki tetszését, Donáth Anna Momentum-elnök például azt írta, hányingere van tőle.

Azahriah, azaz Baukó Attila volt az egyike azoknak a tartalomgyártóknak, akik a február 16-i tüntetést szervezték, ráadásul videóüzenetben be is jelentkezett a tüntetésre. Az aktuálisan legnépszerűbb magyar előadó beszélt az oktatás helyzetéről, a gyerekvédelminek nevezett nemzeti konzultációról, Kaleta Gáborról és arról, hogy a pedofília no-go zóna.

A kegyelmi ügy kapcsán azt mondta, szerinte azért tudott ekkora botrányt kirobbantani, mert a kormány részéről is érkezett rá reakció, és látható következménye volt az ügynek, és több fontos embert is lemondattak. „Annyi hasonló ilyen dolog volt már az évek során, és mindenki szart bele” – mondta.