Hoppá, mi történhetett? Törölték Szentkirályi Alexandra kampányeseményét

A kormányszóvivő éppen most akarta értékelni Karácsony Gergely budapesti főpolgármester elmúlt ötéves teljesítményét.

Váratlanul törölte, pontosabban egy későbbi időpontra halasztotta a Nézőpont Intézet azt a keddi konferenciát, melyen Karácsony Gergely főpolgármesteri ciklusát Szentkirályi Alexandra értékelte volna, akit az első számú esélyesnek mondtak a Fidesz főpolgármester-jelöltségére.

Lehet, hogy mégsem lesz a kormányszóvivőből főpolgármester-jelölt Fotó: MTI

Ma ugyanakkor váratlanul a Nézőpont Intézet törölte a Karácsony-konferenciát, amin Szentkirályi Alexandra értékelte volna a főpolgármester ötéves teljesítményét. A Nézőpont Intézet részéről az érdeklődésünkre nem kívántak magyarázatot adni a holnapi esemény törlésére, azt viszont hangsúlyozták: nem törölték az eseményt, “csak elhalasztották egy későbbi időpontra”.

Arról, hogy mi történhetett a háttérben a kormányoldalon, azt egyelőre nem lehet pontosan tudni. Hogy ez Szentkirályi Alexandra visszaléptetését is jelenti egyben, azaz a várakozástól eltérő friss fővárosi mérések esetleg új időzítést/stratégiát feltételeznek a jelöltállításnál, vagy pedig Vitézy Dávid esetleges indulása a főpolgármesteri székért döntötte be az eredetileg már elfogadott stratégiát, senki sem nyilatkozik. Ám az is elképzelhető, hogy egyszerűen csak szeretnék megvárni a Fidesz illetékes testületének, a budapesti választmánynak a hivatalos döntését a főpolgármester-jelölt személyéről.