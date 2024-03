Karácsony Gergely máris féltékeny Magyar Péterre? Azonnal mondott egy nagyot

Van aki sírva-nevetve reagált rá, míg más egyetért vele.

Az orosz mintájú lejárató kampány rákapcsolt – tette közzé Karácsony Gergely a Facebookon, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalosan is kihirdette június 9-ét az önkormányzati és európai parlamenti választások napjának.

Fotó: Karácsony Gergely Facebbok oldala

A főpolgármester értesülése szerint egy fideszes ügyvéd az előzetesben lévő gyanúsítottakat próbálja rávenni vádalkura, hogy terhelő vallomást tegyenek ellene. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője „sírva nevetve” reagált a városvezető posztjára. Arra a kérdésre, hogy az információ honnan van, Karácsony nem reagált.

Ám a kampány tekintetében, lehet, hogy Karácsony Gergely nem is téved akkorát.

,,Bármire és annál sokkal rosszabbra is számíthatunk az elkövetkező három hónapban"

– mondta Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Szerinte eldurvuló kampányra lehet számítani, amiben jóval nagyot teret kap az ellenfél lejáratása, mint az, hogy milyen Budapestet képzelnek el a versengő felek.

,,Én inkább azt látom, hogy most Karácsony Gergely most igyekszik felhívni magára a figyelmet" – véli a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel azt látja a facebook-poszt indítékaként, hogy a Fidesszel szembenálló oldalon például Magyar Péter megjelenése tompítja Karácsony Gergely március 15-re beharangozott civilekkel és diákokkal közös rendezvényét, emiatt próbál a főpolgármester kommunikációs fronton előretörni.

,,Szerintem Karácsony Gergely attól fél, hogy más szereplők, akik akár most jelentek meg az ellenzéki oldalon, vagy már korábban is jelen voltak ezek el fogják vinni a reflektorfényt tőle, és hát gyakorlatilag az a kampányinditó, aminek ugye ezt a március 15-ét is szánja, az gyakorlatilag teljes mértékben érdektelenségbe fog majd fulladni" – magyarázta a XXI. Század Intézet vezető elemzője.