Mégsem volt békés a lelki Békemenet! Leköpték a Momentum frakcióvezetőjét, és letépték a kokárdáját

Orbán Viktor beszéde után a Polgári Mulatóban gyűltek össze a lelki Békemenet részvevői, ahova később két momentumos politikus, Bedő Dávid frakcióvezető és Orosz Anna is megérkezett.

A lelki Békemenet vezéralakjai, Bayer Zsolt, valamint Bencsik András, Huth Gergely és Kohán Mátyás is ott volt a Polgári Mulatóban, ahova aztán két momentumos politikus, Bedő Dávid frakcióvezető és Orosz Anna is megérkezett. Meg akarták kérdezni Bayer Zsoltot, szerinte ki a valódi felelős a pedofilbotrányban, és vittek neki egy pólót is, ugyanezzel a kérdéssel.

A pólót azonban nem sikerült átadni, mert Bede Zsolt, a vadhajtások portál munkatársa az útjukat állta, kitépte Bedő kezéből a pólót, majd pedig letépte a politikus kokárdáját, és le is köpte őt.

Fotó: Bedő Dávid videója

A történteket videóra is vették. A felvételen az látszik, hogy Bede trágár szavak kíséretében szólította fel távozásra Bedőt, aki lehazaárulózott. „Minek neked ez? Te svéd vagy!” – mondta, miközben a kezébe tartotta Bedő letépett kokárdáját.