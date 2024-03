Hollik István tombol és egyszerre ment neki Macronnak és a Telexnek drámai zenei aláfestéssel felvértezett videójában

Hollik István szerint a háborúpártiak megint közelebb tolták Európát a háborúhoz. Mindezt egy drámai zenei aláfestéssel elkészített videóüzentben mondta el a Fidesz kommunikációs igazgatója szombaton közösségi oldalán.

- mondta a Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szombaton az MTI-hez is eljuttatott videónyilatkozatában.

Hollik István. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Emmanuel Macron francia elnök ezen a héten is arról győzködte az európai vezetőket, hogy Ukrajnába a fegyverek után, most már katonákat is küldeni kellene