Menczer Tamás nagyon aggódik: "Remélem, hogy a nadrágszíj a nadrágon marad"

Menczer Tamás azért aggódik Magyar Péter mostani barátnőjéért, mert úgy véli, hogy a nő véletlenül elárulta, amit Magyar titkolni próbált: hogy külföldiek segítik a politikai pályafutását.

Fotó: Menczer Tamás Facebook oldala

„Remélem, hogy a hölgynek semmilyen bántódása nem lesz, és hogy a nadrágszíj a nadrágon marad”, mondta Menczer, és ezzel a hasonlattal arra utalt, hogy korábban Varga Judit, volt igazságügyminiszter egy interjúban beszélt a volt férje által elszenvedett fizikai és verbális bántalmazásokról.

A Fidesz kommunikációs vezetője úgy véli, hogy Magyar Pétert korábban azért nevezték ki magas beosztásokba az állami vállalatoknál, mert akkoriban alkalmas volt a munkára, azonban az idő során kiderült, hogy ez nem így van. A szombati Kossuth téri demonstrációról szólva elmondta, hogy 25-30 ezer ember vett részt a tüntetésen, ami jelentős szám, viszont meglepőnek tartja, hogy egy olyan országban kiáltanak diktatúrát, ahol lehetőség van ilyen demonstrációk megszervezésére.

Pócs János, a Fidesz képviselője úgy véli, hogy Magyar Péter a egy betegség és az ellenzék szegénységi bizonyítványa, ha egy ilyen „aberrált figurát” talál magának.

A 444 újságírója a kegyelmi ügy kapcsán is megkérdezte a fideszeseket, és Menczer Tamás szerint a kegyelmi ügy valójában a Novák-ügy, hiszen K. Endre szabadon bocsátása csakis egy okból következhetett be: a köztársasági elnök téves döntése miatt, amelyért ő maga is vállalta a felelősséget.

Úgy látja, hogy a közelmúlt eseményei negatív érzéseket váltottak ki a szavazóik körében is, de a híveik így is kitartanak mellettük, hiszen a Fidesz továbbra is a családok mellett áll, és Menczer szerint a támogatóiknak minden oka megvan arra, hogy büszkék legyenek és bízzanak a kormányba.