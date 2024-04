Rettegett Schadl György későbbi utódja, de "ő megnyugtatta"

Schadl György közbenjárt vagy megpróbált közbenjárni, hogy kedves ismerősének, az akkor még megyei jegyzőként dolgozó Lupkovics Beátának jól sikerüljön a vizsgája, amitől nagyon félt. Lupkovics a jegyzősége után csak 2022 májusában lett önálló bírósági végrehajtó Miskolcon, egy évvel később, 2023 tavaszán viszont az éppen az akkor már másfél éve letartóztatásban ülő Schadl Györgyöt váltotta a végrehajtói kar élén, melynek azóta is elnöke.

2021. június 6-án, nem sokkal dél előtt Schadl Györgyöt telefonon hívták. A vonal másik végén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik oktatója volt. Schadl kisvártatva arról kezdett beszélni, hogy másnap vizsgája lesz egy „kedves ismerősének”, a Borsod Megyei Önkormányzat jegyzőjének, Lupkovics Beátának, aki viszont „nagyon fél” ettől a vizsgától. Schadl elmesélte azt is, hogy jelezte Lupkovicsnak: az oktató nagyon jó barátja.

Dr. Lupkovics Beáta (balra). Fotó: Moosz.com

Az oktató ebből rögtön megértette, mit akar a végrehajtói kar elnöke. Nyugtázta, hogy a vizsgán jó bizottság lesz, figyelnek, nem lesz gond, nyugtassa is meg ezt a jó ismerőst.

Lupkovics a jegyzősége után csak 2022 májusában lett önálló bírósági végrehajtó Miskolcon, egy évvel később, 2023 tavaszán viszont az éppen az akkor már másfél éve letartóztatásban ülő Schadl Györgyöt váltotta a végrehajtói kar élén. Azóta is ő a kar elnöke.

Megválasztása előtt egy héttel elterjedt egy levél, amiben Petris Csaba végrehajtó, Schadl régi bizalmasa, az egységük kimutatása és a működésük „zavartalan fenntartása érdekében” arra kérte a kar tagjait, hogy a tisztújításon öt meghatározott jelöltre (Lupkovics Beáta, Kovássy Szabolcs, Papp Gábor, Ódor Gergely István és Kósa Zoárd) adják le a szavazatukat. A levélben Petris mindegyik jelölthöz rövid megjegyzést is fűzött. Lupkovicsról azt írta: „új kollegina, aki vezetői ambíciókkal rendelkezik, és a miniszter asszony bizalmát élvezi”. Lupkovics a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit évfolyamtársa volt a Miskolci Egyetem jogi karán. A levelet később a kar és az Igazságügyi Minisztérium is hamisítványnak nevezte.

Most hétfőn aztán a parlamentben is előkerült Lupkovics: Toroczkai László emlegette fel, hogy Lupkovics Varga Judit évfolyamtársa volt az egyetemen, és neve szerepel a Schadl–Völner-ügy iratainak egyik hangfelvételén. A Mi Hazánk elnöke szerint itt az a fő probléma, hogy Schadl „arról beszél, hogy az ő embere Lupkovics Beáta, és védelmet és előnyöket kér az ő számára”. Orbán Viktor erre úgy reagált, szerinte az nem egy értelmes javaslat, hogy valaki csak azért ne töltsön be valamilyen állást, mert egy miniszter egyetemi évfolyamtársa volt, a Schadl–Völner-ügyben pedig zajlik a per, ez pedig azt mutatja, hogy az ő kormányzásuk alatt az ilyen ügyeknek vannak következményeik. A hangfelvétel felemlegetésére a miniszterelnök érdemben nem reagált.

A Telex megkereste Schadl Györgyöt is, hogy megtudja, valóban Lupkovics vizsgáját akarta-e így elintézni, és ha igen, miért járt közben az érdekében. Schadl azt válaszolta, a korábbi üzenetét tekintsék irányadónak, ami így hangzott: ha a nyilatkozatának „aktualitása lesz, keresni fogja őket”.

Ezután a lap megkereste a lehallgatott hangfelvétel másik szereplőjét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját is. Az oktató azt válaszolta nekik, Schadl Györgyöt még az egyetemről ismeri, tanítani is egyszerre kezdtek, és aztán időnként telefonon is keresték egymást, „udvariassági beszélgetések erejéig”. De állítja, sosem segített Schadlnak, még Lupkovics szakdolgozatvédésének ügyében sem. Szerinte a lehallgatási jegyzőkönyvből éppen azt látható, hogy „röviden, de tényszerűen magam zárkóztam el minden további felvetéstől" írta.

Az oktató szerint a szakdolgozatvédés eredményéről egyébként sem ő dönt, hanem egy bírálóbizottság, amit meg már hetekkel korábban összeállítottak – az említett beszélgetés közte és Schadl között pedig közvetlenül a védés előtti napon volt.

Kikerült a Schadl–Völner-ügy nyomozati anyagából

Érdekesség, hogy ahogy a Tóni, Barbara és Ádám ügyet, úgy ez a Lupkovics-féle részletet is kihúzták a Schadl–Völner-ügy nyomozati anyagából.

A rendőrség nyomoz

2023 áprilisában viszont kiderült, a rendőrség nyomozza, Schadl György segíthetett-e ismerősöknek a sikeres egyetemi vizsgákban. Akkor még azt mondták, egyelőre felderítési szakban van az ügy, és még tanúként sem hallgattak meg senkit. E szerint tehát az ügyészség ezt a szálat is átadta a rendőrségnek.

A Telex a közelmúltban újabb kérdéseket küldött az Országos Rendőr-főkapitányságnak. Azt kérdezték, tart-e még a nyomozás, ha igen, milyen gyanúval és kik ellen, hallgattak-e ki már az elmúlt egy évben tanúkat, és ha már lezárták a nyomozást, akkor történt-e vádemelés, és ha igen, ki ellen.

Azt válaszolták, az ügyben a rendőrség hivatali visszaélés gyanújával nyomoz, de mostanáig még senkit sem hallgattak ki gyanúsítottként. Folyamatban lévő ügyről viszont bővebb tájékoztatást nem adnak.