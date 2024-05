Így menekülne a börtöntől? – Az elítélt Gyárfás Tamás ügyvédjének megdöbbentő állítása: megvan a szál az igazi felbujtóhoz

Zamecsnik Péter állítása szerint privát nyomozás eredményeképpen sikerült találniuk egy teljesen új szálat, ami megváltoztathatja az ügyet.

Súlyosabb büntetést kért Gyárfás Tamásra az ügyészség, valamint kezdeményezték a letartóztatását is – írja az atv.hu. A Fővárosi Törvényszék Fenyő János megölésének ügyében februárban hirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletet. Ebben felbujtóként Gyárfás Tamást a Magyar Úszó Szövetség korábbi elnökét hét év fegyházra ítélték. Ez ellen az ügyészség és Gyárfás is fellebbezett. Most zajlik a másodfokú eljárás.

Gyárfás Tamás megúszhatja a büntetést, ha ügyvédje megtalálja az állítólagos valódi felbújtót/Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Az ügyészség súlyosbító büntetése kapcsán Zamecsnik Péter, Gyárfás ügyvédje kijelentette:

"Ebben semmi meglepő nem volt… arra hivatkoznak, hogy miután egy vagyonosabb emberről van szó, ezért biztos elszökne”

– szögezte le Zamecsnik, aki szerint védencének eddig is annyi szökési lehetősége lett volna „mint égen a csillag”.

Azonban most egy új nagyon fontos szál is felmerült az ügyben, mivel azt mondta az ügyvéd a pénteki Egyenes Beszéd című ATV műsorban:

„Olyan információk jutottak el hozzám, ami alapján lehet, hogy ki fog derülni. Erről most hadd ne mondjak többet, mert nem szeretném lelőni ezt a poént”

– fogalmazott Zamecsnik.

Hozzátette: privát nyomozás eredményeképpen sikerült találniuk egy szálat, ami elvezethet a valódi felbujtóhoz.