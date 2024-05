Több milliós mutyi ment a gyógyszertárakban – Már itt is csalnak?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint egy számlázási láncolat ellenőrzésekor négy gyógyszertárnál állapította meg, hogy fiktív számlákat fogadtak be. Miután lebuktak, a gyógyszertárak 6,5 millió forint adót vallottak be utólag.

Illusztráció: 123rf.com

A közlemény szerint az online számlaadatok elemzésekor merült fel a gyanú, hogy a patikák, "gyógyszerész helyettesítése" címén, a piaci ár csaknem négyszereséről fogadtak be fiktív számlákat, amelyek olyan vállalkozásoktól származtak, amelyek az adóhatóság előtt már ismert számlázási hálózat tagjai voltak. A fiktív számlák mellett valóban elvégzett helyettesítésről szóló számlák is szerepeltek, amelyeken az összeg és az időszak is megegyezett a fiktív számlákéval – idézi a hellovidek.hu.

A részletes vizsgálatkor a dokumentumokból úgy tűnt, mintha a helyettesítő gyógyszerészdoktor egyszerre több helyen is jelen lett volna. A heti 20 órás munkaviszony mellett még heti 70 órányi helyettesítést számoltak el, sokszor időbeli és térbeli átfedéssel.

A számlabefogadó gyógyszertárak között személyi összefonódás volt, ugyanaz a személy tulajdonosként, ügyvezetőként vagy éppen meghatalmazottként látta el a társaságok gazdasági vezetését, képviseletét, könyvelését

- ismertette a NAV.

A hatósági fellépés hatására a gyógyszertárak módosították bevallásaikat, és összesen mintegy 6,5 millió forint adót vallottak be utólag, amit befizettek az állam költségvetésébe.

A számlakibocsátó cégeknél végrehajtási eljárás indult, adószámukat törölték. A gyógyszerészdoktornak is számot kell adnia a történtekről, valós bevételeinek bevallását és befizetett személyi jövedelemadóját ellenőrzi a NAV

- írták a közleményben.