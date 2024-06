A Napsugár Bábszínház gyerekeknek és felnőtteknek is lebilincselő előadásokat kínál

Egész nyáron turnézik a Napsugár Bábszínház. Gyerekek mellett a felnőttekre is gondoltak. Egy nekik szóló előadás próbája jazlik és készül egy különleges kiállítás a Munkácsy MásKéPp címmel, a Munkácsy 180 programsorozat részeként.

A Napsugár Bábszínház júniusban még a szombati családi alkalmakra várják közönségüket babaszínházi előadásokkal és óvodásoknak, kisiskolásoknak szánt darabjukkal. A felnőtteket pedig a Múzeumok éjszakáján szórakoztatja majd a társulat. Közben egy kisebb turné során a vármegye több településén is felbukkannak, ahová az elsős gyermekeknek viszik el a bábszínházat – írja a tények.hu. Emellett a háttérben egy felnőtteknek szóló előadás próbája zajlik és készül egy különleges kiállítás is Munkácsy MásKéPp címmel, a Munkácsy 180 programsorozat részeként, mely a Múzeumok éjszakáján nyílik és az év végéig lesz látogatható. Mindez a nyáriszünetig tartó programok sora, de utána sem áll meg az élet a Napsugárban.

Júliusban és augusztusban több alkalommal is fellép a társulat a Gyulai Várfürdőben és a bábszínházban is lesz alkalom a szórakozásra. A hétvégéken a Munkácsy MásKéPp várja a látogatókat és három alkalommal előadással is készülnek, melyek ingyenesek lesznek. A fiataloknak Cseri Hanna bábrendező, bábszínész, énekesnő hozza el a nyár esték szabad hangulatát, míg a kisebbeknek, családoknak két vendégelőadással kínál lehetőséget a feltöltődésre a csapat. Ezeket az alkalmakat játszóház előzi meg.

A Napsugár Bábszínház egész nyáron turnézik/Fotó: Facebook/Békéscsabai Napsugár Bábszínház

A Napsugár Bábszínházra jellemző kreativitás a következő évad programjában is megmutatkozik így, ha a nyáron mindenki kipihente magát és kellőképpen kiéhezett az új élményekre akkor érdemes belelesni a programkínálatba.

"Történeteket, világokat teremtő erő, amit az előadások után is magunkkal viszünk a mindennapokba.” „Nem csak ti vagytok kreatív csapat, hanem kreativitásra ösztönzitek a kicsiket is.”

- ezt a Napsugár Bábszínház nézői mondták. A 2024-2025-ös évad szokásosan a Bábozda évadindító nappal indul. A mellett, hogy az éved gerincét képező bérletes előadások zajlanak (az óvodás, iskolák már foglalhatnak is bérletet), természetesen a babaszínházi sorozat is folytatódik. A felnőtteknek szóló Kultúrszösz programban is érkeznek az új előadások és ezek az alkalmak a jövőben is lehetőséget adnak a beszélgetésre, a közösségi kikapcsolódásra is. egyfajta társasági eseményként érdemes tekinteni rá. Új területre merészkedik a Napsugár a kiskamaszoknak, középiskolásoknak készülő, feldolgozó bábszínházi előadásokkal, melyekből rögtön kettőt is kínálnak majd: Sziszüphosz, avagy a mozgás célja a nyugalom elérése és a Semmi című darabokat. Mindkettő nagyon izgalmas témát érint majd.

Tovább színesítik majd az évadot a szeptemberben megrendezésre kerülő Bábos Drámaíró Verseny, a jelenleg egyeztetés alatt álló nemzetközi együttműködések is, melyek keretében előadások, bábos foglalkozások érkeznek majd Békéscsabára. A sort Nemzetközi Bábfesztivál zárja majd, a tervek szerint egy öt napos bábos kavalkád keretében.

