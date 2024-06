Visszatapsolták a vak komondoros Balogh Józsefet – Egy ciklus kihagyása után ő lett Fülöpháza polgármestere

A volt fideszes polgármester ügye bejárta a sajtót. Balogh József, Fülöpháza egykori vezetője élettársa bántalmazása került a címlapokra. Most újra polgármester lett.

Baloghnak 2016-ban kellett lemondania, miután 10 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték élettársa ellen elkövetett súlyos testi sértés vádjával. A kórházba kerülő nőnek a bántalmazás következtében az orra és járomcsontja is eltört, Balogh mégis azzal védekezett, hogy csak a vak komondorukba botlott meg és így szerezte a sérüléseit. Később a bírósági tárgyalás során olyan indokokat is felhozott, hogy azon a héten négy előadást is kellett tartania a tanyaprogramról és “kétszáz kiló kakas húsát dolgozták fel a nyugdíjasklubbal”