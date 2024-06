Hűsítő helyett súlyosan mérgező folyadék volt az üdítős palackban – Azonnal mentőt kellett hívni a gyerekekhez

Lúgos ital volt abban a jegesteás flakonban, melyből két fiatal ivott a Pest vármegyei Péteriben. A fiatalok az iskolán kívül találták a palackot. Mindketten rosszul lettek, hánytak, végül kórházba vitték őket.

Maró folyadékot ihatott két negyedikes fiú kedden a Pest vármegyei Péteriben – tudta meg az RTL Híradó. A fiatalokat kórházba kellett vinni. Az RTL Híradó információi szerint az egyik fiú az iskola környékén talált egy folyadékkal teli műanyag palackot, amibe beleivott, nem sokkal később rosszul lett és hányt is. Egy másik fiú is megkóstolta az italt, ő is rosszul lett. A palack jegestea flakonjának látszott, amiben lúgos anyag volt.

Mérgező folyadékot ivott két fiú egy talált palackból/Fotó: 123rf.com

Az iskola igazgatója elárulta, hogy a palackot az iskola területén kívül találták a fiúk. Az RTL úgy tudja, hogy egyikük többet ivott belőle, a másik éppen csak meghúzta. Mindketten a budapesti Heim Pál Gyermekkórházba kerültek, legalább egy hétig kell maradniuk az intézményben.

Az iskolában szerdán nyomozók jártak, hogy kiderítsék, mi történt. A rendőrség azt közölte, hogy foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak.