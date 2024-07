Schiffer visszakézből beleállt Gyurcsányba: Miről beszélsz? Fuss neki még egyszer

Üzengetésbe fajult Gyurcsány Ferenc és Schiffer András között az a vita, hogy ki a hibás az Fidesz sokadik kétharmados győzelméért.

Mint arról írt a Propeller, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke Faceebook-videóban magyarázta el, hogy szerinte ki a felelős az egymást követő négy kétharmadért. Magát leginkább bűnbaknak tartja a volt kormányfő, mivel az ellenzéki vezetők "hamis mítosz” képezve rá hivatkozva hárították el a saját felelősségüket. A volt miniszterelnök Schiffer András, az LMP egykori vezéralakját is bírálta, aki erre egy komplett Facebook posztot szánt. Ime:

"Ha együtt indultak volna, megértették volna, hogy csak így, valamilyen együttműködésben lehet megverni a Fideszt, akkor nem a Fidesznek van kétharmada, hanem nekünk van jelentős többségünk. Nem azért, mert a Gyurcsány akart külön indulni. A Jobbik vezetőjét Vona Gábornak hívják, az LMP vezetőjét Schiffer Andrásnak hívják” – mondja Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr és nem tévedés, most, igen, tíz év után.

Schiffer András Fotó: Facebook/Schiffer András

Kedves Fletó! Nem lenne sportértéke felhánytorgatni, kinek a kormányzását követte az első és mindent meghatározó kétharmad, kinek a pártelnöke uszított a 2010-es kampányban a "kispártok" ellen, jóllehet, ha az LMP mellett az MDF is bent van, nincsen fideszes kétharmad, azt is hagyjuk, milyen fényes sikert aratott ez az összefogás-projekt, amit még mindig nem bírsz elengedni, legutóbb 2022. tavaszán, no meg -igaz, kicsiben – néhány hete is. Csupán egyetlen csúsztatásra szeretném felhívni becses figyelmedet :