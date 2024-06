Apple botrány – Így lehet megelőzni a pénzlenyúlást

Az Apple botrányos pénzlevonásai kapcsán mindenkiben felmerül: mit lehet tenni, hogy a későbbiekben elkerülhetőek legyenek ilyen esetek. Íme a tippek.

Rengeteg embert érintett Magyarországon az Apple hibája. A cég indokolatlanul kezdett pénzeket levonni a felhasználóitól és ez a jelenség nem csak az Apple készülékeket használókat érintette, hanem azokat is, akik esetleg androidos telefonról használják a cupertinói cég valamelyik szolgáltatását. Ez az eset megmutatta, hogy még egy olyan megbízhatónak számító cégnél is, mint az Apple előfordulhatnak olyan hibák, amik akár súlyos anyagi károkat tudnak okozni – még ha ez a mostani csak átmeneti is – a felhasználóknak. Mostanra az kiderült, hogy a probléma az almás gyártónál történt és nem egy külső betörés áldozatai lettek a magyarok, így elvileg semmilyen személyes adat nem szivárgott ki – számol be a Magyar Nemzet.

Illusztráció: 123rf.com

Az érintettek gyors jelzéseinek köszönhetően a téves tranzakciókról a bankszektor értesült, és közvetítő szereplőként azonnali intézkedéseket tett a helyzet kezelésére. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) is reagált az Apple pénzlevonásaira.

Fontos kiemelten kezelni az átveréseket is. A bankok nem keresik ügyfeleiket telefonon vagy e-mailben azzal kapcsolatban, hogy illetéktelenekhez kerültek a bankártya adatai, vagy gyanús vásárlás történt, különösképpen nem kérik a kártyához tartozó kiemelten bizalmas adatokat, mint a 3 jegyű ellenőrző (CVC2/CVV2) kód vagy a bankkártya PIN kódja

- írja a Magyarnemzet.hu.

Ezeket az adatokat soha nem szabad megadni telefonon vagy e-mailen keresztül.

Abban az esetben, amikor bármilyen gyanús tevékenységet észlelünk, akár egy indokolatlan pénzügyi terhelést, akár azt, hogy esetlegesen illetéktelenek megtudhatták az érzékeny adatainkat minden esetben a bank hivatalos elérhetőségeinek egyikén vegyük fel a bankkal a kapcsolatot.

Tiltás vagy felfüggesztés?

Minden banknál le lehet tiltani a bakkártyánkat, akár alkalmazásban, akár telefonon. Azonban nem minden esetben ez a legjobb megoldás, ha úgy gondoljuk illetéktelenek kezébe került a kártyánk, vagy annak adatai.

Több magyarországi bank is kínál ugyanis lehetőséget a bankkártyánk felfüggesztésére.

Ha felfüggesztjük a kártyát, azzal ugyanúgy nem lehet majd fizetni, mintha letiltanánk, de ez a művelet később visszavonható.

Először a felfüggesztést érdemes alkalmazni, mivel elképzelhető, hogy a bankkártyát nem ellopták csupán nem találjuk. Így mikor meglesz egyszerűen csak feloldjuk és nem kell fáradozni az új kártya igénylésével. Azonban, ha a kártya tényleg nincs meg, vagy erősen felmerül a lopás vagy az adatok megszerzésének a gyanúja, akkor érdemes letiltani a kártyát minél előbb és egy újat igényelni.

Mi az a digitális bankkártya és mire érdemes használni?

Ma már köztudott, hogy a fizikai bankkártyákból lehet digitális másolatot készíteni, ezáltal fizethetünk velük akár telefonnal akár az okosóránkkal. Azonban a virtuális kártya mégis más, ez kizárólag digitálisan létezik, nincs fizikai másolata, így csakis valamilyen okos eszközön keresztül lehet velük fizetni a bankkártya termináloknál.

Ezek a digitális kártyák minden szempontból megegyeznek a fizikailag is elérhető társaikkal, így az online térben bármilyen honlapon fizethetünk velük. Azonban ebből a kártyatípusból egyszerre több darabbal is rendelkezhetünk ugyanahhoz a bankszámlához kötve.

Ezért akár egy konkrét digitális kártyát akár használhatunk arra, hogy az online térben vásároljunk, anélkül, hogy a mindennapokban használt elsődleges kártyánkat bármilyen veszélynek tennénk ki.

Abban az esetben, ha például a különböző streaming szolgáltatásokért ilyen külön digitális kártyával fizetünk és előfordul egy olyan probléma, mint jelenleg az Apple szolgáltatásit igénybe vevő felhasználóknál, akkor még mielőtt komolyabb probléma lenne, le tudjuk tiltani, vagy le tudjuk fagyasztani a digitális kártyánkat, miközben a naponta használt elsődleges kártyánkkal továbbra is tudunk fizetni

- részletezi Magyarnemzet.hu.