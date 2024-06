Orbán Viktor keményen odaszúrt: "Az Európai Unió az európaiak ellen fordult"

Patrióta kiáltványt fogadott el az európai jövőért Orbán Viktor magyar miniszterelnök Herbert Kickl-lel, az Osztrák Szabadságpárt elnökével és Andrej Babis korábbi cseh kormányfővel, az ANO párt elnökével közösen Bécsben.

Megszületett a Patrióta kiálvány az osztrák fővárosban: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap délelőtt Bécsben fogadta el a kiáltványt Herbert Kickl-lel, az Osztrák Szabadságpárt elnökével, illetve Andrej Babis korábbi cseh kormányfővel, az ANO párt elnökével együtt – tudatta az index.hu.

Erről Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke számolt be, aki az aláírt dokumentumot is rendelkezésre bocsátotta. A felek a patrióta kiáltványt közös sajtónyilatkozattal is megerősítették.

Orbán Viktor Patrióta kiáltványt fogadott el Bécsben – Fotó: Facebook.com/orbanviktor

Orbán Viktor a Patrióta kiáltvány szövegéről és annak jelentőségéről közösségi oldalán is beszámolt.

„Európa nemzetei történelmi fordulóponthoz érkeztek. Az Európai Unió – ami egykor a megbékélés vágyában gyökerező álomprojekt volt a két világháború és több évtizednyi megosztottság által okozott pusztítást követően – az európaiak ellen fordult, és most olyan érdekeket képvisel, amelyek ellentétesek a nemzetek, a térségek és az európai hazánkat alkotó kis közösségek akaratával.

Az európai polgárok számára ismeretlen és tőlük távol álló intézmények – olyan erős globalista erőkkel, senki által meg nem választott bürokratákkal, lobbi- és érdekcsoportokkal együtt, akik és amelyek semmibe veszik a többség hangját és a szélesebb népi demokráciát – terveznek a nemzetek helyébe lépni. És mi ehhez az eszközük? Egy európai központi állam.

A legutóbbi júniusi európai parlamenti választásoknak ezért egyszerre volt generációs és egzisztenciális jelentősége. A politikai törésvonal immár nem konzervatívok és liberálisok vagy a jobboldal és a baloldal között húzódik meg, hanem a centristák – akik egy új európai „szuperállam” hírnökei – és a patrióták, illetve szuverenisták között, akik az általunk nagy becsben tartott európai nemzetek megőrzéséért és megerősítéséért harcolnak. Csak a kontinens patrióta és szuverenista pártjai győzelme és együttműködése révén garantálhatjuk a gyermekeink örökségét” – írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte az alábbiakat.

„Mi egy olyan Európában hiszünk, ami

• erős, büszke és független nemzetekből áll; olyan nemzetekből, amelyek szabadon dönthetnek az egymással egyetértésben való együttélésről és együttműködésről;

• a nemzetekben gyökerező intézmények révén működik együtt; olyan intézmények révén, amelyek Európa népei megbízásából tevékenykednek és feléjük felelősséggel tartoznak;

• szuverén és eltántoríthatatlanul képviseli érdekeit minden olyan függőségtől mentesen, amely akadályozza a nemzeti közösségei akaratának végrehajtását – akár belföldön, akár külföldön;

• elkötelezett a béke és a párbeszéd mellett, de ugyanakkor készen áll, hogy megvédje magát minden veszéllyel szemben;

• megvédi és ünnepli európai identitását, hagyományait és szokásait, a görög-római és zsidó-keresztény örökség gyümölcsét;

• nagy becsben tartja a nemzeteiben rejlő sokszínűséget, azok történelmét és életformáját, és egyben ellenáll az olyan ultimátumoknak, amelyek célja annak az éppen divatos trendek szerinti megváltoztatása;

• a valódi szabadságjogok, alapvető jogok és az emberi méltóság védelmezője, és ugyanakkor erőteljesen ellenáll minden olyan kísérletnek, amelynek célja ezeknek a szabadságjogoknak a korlátozása vagy átértelmezése;

• versenyképes, produktív, hatékony és büszke szellemi, tudományos és gazdasági eredményeire az innováció, a kiválóság és a haladás kontinenseként;

• elszánt a határai megvédése, az illegális migráció megállítása és kulturális identitása megőrzése mellett, követve az európai polgárok túlnyomó többségének az akaratát;

• olyan nemzetekből áll, amelyek készek megvédeni népeiket bármely és minden potenciális veszéllyel szemben, legyen az politikai, gazdasági, vallási vagy kulturális természetű;

• tiszteletben tartja saját megbízatását és szabályait, nem lép túl kompetenciáin, betartja a szubszidiaritás és az arányosság elvét, illetve a továbbiakban nem igazolja a nemzeti szuverenitás elleni támadásait az európai költségvetésen keresztüli nyomásgyakorlással;

• olyan nemzetek tömörülése, amely elutasítja a nemzeti szuverenitásnak az európai intézmények felé való minden további feladását;

• tiszteletben tartja a nemzetek vétójogát;

• a diplomáciát a tagállamok szuverenitása alapvető elemeként ismeri el, illetve olyan kérdésként, amelyről minden nemzet szabadon dönthet anélkül, hogy a többieket ugyanarra a döntésre kényszerítené.

Mi, európai patrióta erők, ígérjük, hogy a kontinensünk jövőjét visszaadjuk az európai embereknek: visszavesszük intézményeinket és olyan irányba tereljük az európai politikát, amely a nemzeteinket és népeinket szolgálja. Előtérbe helyezzük a szuverenitást a föderalizmussal szemben, a szabadságot a diktátumokkal szemben, és a békét: ez az Európát szolgáló patrióták kiáltványa” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.