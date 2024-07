Kiderült a titok – Egy híres magyar milliárdos támogatja Magyar Péteréket, pontosabban a pártját

Bojár Gábor üzletember, a Graphisoft és a budapesti Aquincum Institute of Technology magánegyetem alapítója, a leggazdagabb magyarok toplistáján szereplő üzeletember támogatja a Tisza pártot. Bár azt állítja, sok mindenben nem ért velük egyet.

Az üzletember a Media1 portál megkeresésére emailban válaszolt a támogatásról. Egyebek mellett azt írta:

„Mindenek előtt szeretném politikai preferenciámat világossá tenni. Értékrendem és ebből fakadó politikai preferenciám gyerekkorom óta nem sokat változott. Szüleim polgári liberális eszmék mentén neveltek, ezt azóta is őrzöm, még ha bizonyos körökben a liberális szó ma szitokszónak számít. A liberális mentalitás egyik lényege pedig, hogy tiszteljük a sajátunktól eltérő, de emellett vitathatatlanul demokratikus értékrendeket is. Ezen belül tisztelem a szociáldemokrata (tehát nem a kommunista) értékeket, és természetesen tisztelem az európai értelemben vett konzervatív értékeket is. A Magyar Péter pártjának nyújtott támogatásomat tehát ennek fényében lehet értelmezni.