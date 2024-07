Ilyenek hazánk fürdővizei – Ezekre a helyekre nyugodtan lehet menni strandolni – Mutatjuk, mit kell kerülni

A közelgő hétvége kánikulai időjárása tökéletes alkalmat kínál a strandolásra, de vajon milyen a vízminőség Magyarország szabadtéri strandjain? A Nemzeti Népegészségi Központ (NNK) legújabb vizsgálatai fényt derítenek a legjobb és a legkevésbé ajánlott fürdőhelyekre.

Fotó: 123rf.com

Az NNK éves rendszerességgel ellenőrzi a természetes vizek minőségét, így biztosítva, hogy a nyaralók a legtisztább és legbiztonságosabb strandokat választhassák. A friss adatok szerint az ország számos pontján találhatók kristálytiszta vizek, bár néhány hely még mindig vízminőségi problémákkal küzd.

A vizsgálatok során a szakemberek a szennyvíz eredetű baktériumok, mint az E. coli és az Enterococcus jelenlétét mérik a vízmintákban. A baktériumok mennyiségétől függően a strandokat „megfelelő” vagy „nem megfelelő” kategóriába sorolják, és évente négy alkalommal – egyszer a szezon előtt és havonta a szezon alatt – ellenőrzik őket.

A legfrissebb eredmények szerint a Balaton többségében „kiváló” minősítést kapott, bár néhány helyen „jó” vagy „kifogásolt” besorolást is találhatunk. Például Balatonmáriafürdőn két fürdőhely is kifogásolt minősítést kapott, és hasonló problémák merültek fel a Balatonfüred, Koloska Marina Strandon is.

A Velencei-tó vízszintje a korábbi alacsony állapot után jelentősen emelkedett, de a vízminőség itt már nem olyan egyértelműen kiváló, mint a Balatonnál. A HelloVidék által számolt 13 strand közül csak 4 vize kapott a legjobb minősítést, 7-nek „jó”, 1-nek tűrhető és egynek pedig kifogásolható a minősége, mind közt a legrosszabb pedig a: gárdonyi Tini Strand.

Fotó: NNK

A Tisza-tó esetében jóval megnyugtatóbb a helyzet, ott, 6 strand közül 5-nél kiváló a víz minősége.

Az NNK térképes tájékoztatása segítségével a strandolni vágyók folyamatosan tájékozódhatnak a legfrissebb vízminőségi adatokról, így könnyedén megtalálhatják a legideálisabb fürdőhelyeket a hétvégi kikapcsolódáshoz.