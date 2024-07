Vérlázító: az előzetesben is majd' 200 milliót keres a végrehajtók volt elnöke – Szinte épp amennyi büntetést kellene fizetnie

Bár a végrehajtók korrupcióval vádolt ex-elnöke, Schadl György előzetesben ült, az üzlet nem állt meg, végrehajtó irodái 189 milliót termeltek neki. Az ügyészség pedig 200 milliós büntetést indítványozott ellene.

Bár 2021 novemberétől két éven át, házi őrizetbe helyezéséig börtönben ült Schadl György, a végrehajtók korrupcióval vádolt korábbi elnöke, a letartóztatásának két éve alatt összesen 189 millió forintot keresett az érdekeltségébe tartozó, állami feladatot ellátó végrehajtói irodákkal – derült ki a társaságok friss pénzügyi beszámolóiból. Mindez azért is érdekes, mert a Központi Nyomozó Főügyészség a vádemelésében egyebek mellett 200 millió forint pénzbüntetés kiszabását indítványozta a volt végrehajtói elnökkel szemben, tehát Schadl a börtönben ülve csaknem megkereste a lehetséges büntetés összegét

A volt végrehajtó elnök a saját irodáján kívül a szintén vádlott felesége végrehajtói irodájában is rendelkezik tulajdonrésszel, és noha meggyanúsításuk után mindkettőjüket felfüggesztették, az irodák azóta is termelik nekik a pénzt. Erre azért van lehetőség, mert a Schadl házaspár irodáit helyettesítéssel más végrehajtók vették át, a helyettesekkel pedig mindketten úgy állapodtak meg, hogy azok 10 százalékos tulajdonrészt kaptak a végrehajtói irodáikban. Ez azt jelenti, hogy a két végrehajtói iroda nyereségének 90 százaléka továbbra is a Schadl házaspárt illeti meg; az összeg az elmúlt két évben meghaladta a 425 millió forintot