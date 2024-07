Minimális szintre csökkenti az NMP nevű oldószer kibocsátását a Debrecenben most épülő CATL kínai akkumulátorgyár, a módosítási kérelmét pénteken nyújtotta be a hajdú-bihari kormányhivatalhoz – közölte a városháza az MTI-vel.

Papp László, Debrecen polgármestere a 2024-es Békemeneten. Fotó: Facebook/Papp László

Közleményükben emlékeztetnek rá, hogy az önkormányzat az elmúlt egy évben folyamatosan egyeztetett a CATL képviselőivel annak érdekében, hogy mindazokban a kérdésekben, amelyek Debrecen közösségét kiemelten foglalkoztatták, pozitív változásokat érjenek el.

Ennek eredményeként néhány héttel ezelőtt a CATL bejelentette, hogy hűtés-technológiát vált: jelentős mértékben csökkenti a vízfelhasználását és nagyobb részben használ fel tisztított szennyvizet – írták.

Közlésük szerint pénteken a CATL benyújtotta a kormányhivatalhoz azt a módosítási kérelmét, amelynek eredményeként az NMP nevű oldószer kibocsátását minimális szintre csökkenti. A három pontforrás közül az elsőn a jogszabály által engedélyezhető 150 mg/m3 helyett 2 mg/m3-re, a másodikon engedélyezhető 20 mgC/m3-ről 1,21 mgC/m3-re, a harmadik pontforráson 1 mg/m3-re csökkenti a maximális kibocsátást – ismertették.

Az energiahatékonyságot szolgálja, hogy az általuk bérelt ingatlanukban nem lesz gázfelhasználás, sem az ott végzett tevékenységhez, sem az épület fűtéséhez – jelezték.

"A most benyújtott módosítási kérelem is jól mutatja, hogy a CATL tulajdonosai és vezetői meghallgatták és megértették a debreceniek aggodalmait és azokra hosszútávon is megnyugtató megoldást találtak"