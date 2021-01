Megrázó videók készültek egyiptomi kórházakban – számolt be a 24.hu. A felvételeken pánikba esett ápolók, és őrjöngő, kétségbeesett hozzátartozók láthatók a betegek mellett. A videók bejárták a közösségi médiát és Egyiptomban is országos botrány lett a nyilvánosságra hozott felvételek miatt. Az egyik videó készítőjét bevitték a rendőrök, és ki is hallgatták.

Még vasárnap kezdett terjedni egy videó a neten, amit egy egyiptomi kórházban vettek fel. A felvétel megrázó:

Az orvosok, ápolók igyekeznek segíteni, de van, aki a tehetetlenségtől egyszerűen a földre rogy. Az összetört ápolókról készült fotók bejárták a közösségi médiát.

Pár nappal korábban egy másik felvétel is készült egy másik kórházban, ezzel kezdődik a lenti videó: ott szintén oxigénellátási gondok voltak. A videózó nő azon a felvételen a „mocskos kormányt” szidja.

A Middle East Eye azt írja, hogy

A lap forrásai szerint a férfit végül nem tartóztatták le.

A videóból országos botrány lett, az egészségügyi miniszter is megszólalt az ügyben. Hala Zayed azt mondta,

minden kórházban elegendő oxigén van.

Mamdouh Ghorab, Sharqia – a tartomány, ahol a kórház található – kormányzója elismerte, hogy négy beteg meghalt a kórházban. Két, a hatvanas éveiben járó nő, illetve egy 76, valamint egy 44 éves férfi.

Just imagine what she was feeling at that moment, It's very hard and tough. A nurse sees patients around her die one by one and she was helpless and doesn't know what to do. It's very very hard to resist #مستشفي_الحسينيه pic.twitter.com/Im2XXSncg6