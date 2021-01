Meglőtték az egyik Trump-párti tüntetőt, miután berontottak a washingtoni Capitoliumba

Kritikus az állapota.

Trump-hívek ostromolták meg a törvényhozás épületét Washingtonban – írtuk meg korábban. Az elnökválasztást követő évben mindig ezen a napon hitelesíti közös ülésen a szenátus és a képviselőház a választás eredményét.

A feldühödött tüntetők azt követően rontottak be a Capitoliumba, hogy Donald Trump azzal tüzelte őket: soha nem fogja elismerni vereségét. Később, fiával együtt arra kérte a tüntetőket, hogy tartsák tiszteletben a rendőrséget – de ebben a tweetben is a választási csalást emlegette inkább:

Az Index szerint a CNN és a Sky News is arról ír, hogy a Capitolium épületébe betört Donald Trump-párti tüntetők közül lelőttek egy nőt, akit kritikus állapotban szállítottak kórházba. A hírt a rendőrség is megerősítette később.

NEW – DC police shot a woman in the neck. Now taken out on stretcher covered in blood.pic.twitter.com/fk3zvYyvXO