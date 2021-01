Megvan az első ország, ahová szabadon lehet menni koronavírus-oltás után

A Seychelles-szigetek bárkit szívesen fogad külföldről karantén nélkül, aki beoltatta magát koronavírus ellen és erről bármilyen hitelt érdemlő igazolást be tud mutatni. Akinek nincs ilyenje, az is mehet, de akkor 10 napos karantén vár rá.

A CNN nyomán arról számolt be a 444, hogy megvan az első olyan ország, amely még inkább újranyitja határait a külföldiek előtt.

Praslin szigetének tengerpartja

Fotó: wikipedia CC BY-SA 3.0/guillom

A Seychelles-szigetek ugyanis kötelező karantén nélkül engedi be azokat a külföldi utazókat, akik előzetesen beoltatták magukat koronavírus ellen (az oltás mindkét dózisát megkapva), és van náluk egy olyan hitelesített igazolás, amelyet azon nemezti egészségügyi szervezet állított ki, amely országból érkezik az utazó.

Az Indiai-óceán 115 szigetéből álló országba – amely a GDP-jének a 65 százalékát a turizmusból nyeri – eddig is be lehetett utazni külföldről, ám ehhez negatív PCR-teszt és 10 napos karantén kellett. A turisztikai miniszter korábban arról beszélt, hogy ettől az új rendelkezéstől remélik, hogy újraindulhat a turizmus és ezáltal a gazdaság is.