Jó hír! A Pfizer vakcinája a brazil mutáns vírus ellen is megvéd

A neves szaklap, a New England Journal of Medicine hétfőn tette közzé azt a laboratóriumi tanulmányát, ami a kérdéssel foglalkozik. A kutatás úgy zajlott, hogy Pfizer vakcinával oltott emberek vérében tesztelték a kiemelkedően fertőző P.1-variáns, vagyis az először Brazíliában azonosított koronavírus mutációt – számol be a Telex.hu.

A tanulmány szerint a Pfizer-vakcina nagyjából ugyanolyan hatásossággal semlegesíti a brazíliai variánst, mint a vírus eredeti, kevésbé fertőző változatát, és reményeik szerint a dél-afrikai mutációval is ez lesz a helyzet. Bár a dél-afrikai vírus esetében nem számítanak ennyire kedvező eredményre, szükség esetén a Pfizer megvizsgálja a vakcinájuk három adaggal való oltását, valamint egy olyan változatot is kipróbálnak, amelyet kifejezetten a dél-afrikai variáns ellen fejlesztenek.

