Brit módszer: heti két ingyen antigén gyorstesztet biztosít a kormány mindenkinek

Péntektől Nagy-Britanniában bárki igényelhet antigén gyorstesztet heti két alkalommal – tudta meg a Telex.hu.

Fotó: Pexels

A teszteket, amelyekkel 30 perc alatt kimutatható a fertőzöttség, gyógyszertárakban és tesztelésre használt helyszíneken lehet majd megkapni, de postán is meg lehet rendelni – írja a Telex.hu.

Az angol egészségügyi minisztérium ezzel a döntéssel szeretné kordában tartani a fertőzések számát most, hogy az ország hamarosan elkezd fokozatosan kinyitni. A döntésnek természetesen vannak kritikusai is, ők arra hivatkoznak, hogy ez a módszer botrányosan sokba fog kerülni az államnak.

Angliában várhatóan nemsokára enyhíteni fognak a szigorításokon, a tervek szerint április 12-től megnyílhatnának a kocsmák és éttermek is, a boltok nagy részéről nem is beszélve. Boris Johnson miniszterelnök várhatóan azt is bejelenti majd nemsokára, hogy milyen országokba milyen feltételekkel utazhatnak ki és be az angolok.

Forrás: Telex.hu

Fotó: Pexels