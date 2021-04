További teljes életünket tönkre teheti az enyhe koronavírus-fertőzés is, és korábban meghalhatunk

A koronavírus nehezen múló utóhatásai, a long-Covid-szindróma komplex és egyelőre nehezen érthető tünetei a látszólag gyógyultaknál is sokáig fennmaradnak, sajnos vannak, akiknél krónikus, életen át tartó problémaként maradnak meg.





Fotó: pixabay.com

Az utóhatásokról most a Nature-ben jelent meg friss tanulmány, de jó hírek helyett a később is magasabb halandóságról hoz számadatokat. A tanulmányból a Telex idézett pénteken reggel.

A világ legnevesebb tudományos lapjában csütörtökön megjelent kutatás 73 ezer amerikai páciens kórtörténetén alapszik. Olyan koronavírus-fertőzöttek adatait vonták be, akiken a betegség viszonylag könnyen ment át: enyhe és közepes lefolyású esetek, akik nem kerültek kórházba a Covid miatt.

A long-Covid, a tartós utóhatások sok olyan embernél is jelentkeznek, akik látszólag egész könnyen túlestek a fertőzésen. Hogy kiknél igen és kiknél nem, milyen tényezők hajlamosítanak erre, és mitől függ a tünetek ereje, formája és tartóssága, alig ismert egyelőre.

A fő megállapítás, hogy a volt covidosok halandósága a gyógyulásuk után is jóval magasabb: a kórházba nem kerülteké a fertőzésük utáni 1-6 hónapban 60 százalékkal haladta meg azokét, akik egyáltalán nem voltak covidosok.

Akik nem szerencsések, egyaránt tapasztalhatnak tüdőproblémákat és más szervi bajokat, lehetnek szív- és érrendszeri, neurológiai és emésztési rendszerrel kapcsolatos problémáik, de a mentális egészség is csorbulhat, jelentkezhet szorongás, alvási rendellenességek és egyebek is. Jelentkezhet ezek közül csak egy, de egy sor tünet együttesen is.

Forrás: telex.hu

Címlapkép: pixabay.com