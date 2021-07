A francia elnök lecserélte a telefonját és telefonszámát a Pegasus-ügy miatt

Emmanuel Macron kissé komolyabban vette a sajtóhíreket, mint Orbán Viktor.

A BBC nyomán a 444 számolt be arról, hogy Emmanuel Macron francia köztársasági elnök lecserélte a telefonját és a telefonszámát is a múlt hét vasárnap nemzetközi szinten is kirobbant Pegasus-ügyben.

Fotó: Facebook/Emmanuel Macron

Macron azóta már összehívta a védelmi kabinet rendkívüli ülését, és a BBC cikke szerint személyesen felügyeli az ügyet feltárni próbáló bizottság munkáját. A telefonját és telefonszámát pedig azért cserélte le, mert a hírek szerint az elnök telefonját is megpróbálták feltörni a Pegasus-szoftverrel.

A programot elvileg terroristák és bűnözők elleni használatra fejlesztett ki egy izraeli cég, és csak kormányzati szereplőknek értékesítik, de nagyon úgy tűnik, hogy több országban – köztük Magyarországon – is a kormánnyal kritikus újságírók, ellenzékiek ellen vetették be.

