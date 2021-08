Amerika újabb szankciókkal sújtja Fehéroroszországot az elcsalt választások miatt

Tavaly emlékezetes tüntetési hullám indult Belaruszban, miután Alekszandr Lukasenko igencsak vitatható körülmények között 80 százalék feletti eredménnyel hatodszor is megnyerte a választásokat. A demonstráció során rengeteg embert letartóztattak, többen meg is haltak.

Joe Biden amerikai elnök a szankciók elrendeléséről szóló elnöki rendelet aláírását követő közleményében úgy fogalmazott:

„Az Egyesült Államok továbbra is kiáll az emberi jogok és a véleménynyilvánítás szabadsága mellett, miközben szövetségeseinkkel és partnereinkkel közösen vonjuk felelősségre a Lukasenko-rezsimet.”

Fotó: PETRAS MALUKAS / AFP

Biden szerint mindazoknak, akiknek fontosak az emberi jogok, a szabad és tisztességes választások és a véleménynyilvánítás szabadsága, ki kell állniuk az elnyomás ellen. A közleményben arról is írnak, hogy Lukasenko választási csalást követett el, amit brutális elnyomó kampány követett.

A mostani rendelet lehetővé teszi, hogy szankciókat vezessenek be a Lukasenko-kormány további tagjaival szemben, beleértve a belarusz gazdaság biztonsági, energetikai, dohányipari, építőipari és szállítási ágazatában mozgó személyeket is. Büntetőintézkedéseket vezetnek be a pénzmosással vádolt Belarusz Olimpiai Bizottság, és a Beloruszkalij OAO nevű állami vállalat ellen is, amely a vádak szerint illegálisan finanszírozza a kormányt.

A további szankciókról a Telex.hu cikkében olvashatnak.

Forrás: Telex.hu