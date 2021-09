"A kézlevágások nagyon fontosak a közbiztonság szempontjából" – nem engednek a csonkolásból a tálibok

A Telex számolt be arról, hogy újrakezdődnek Afganisztánban a kivégzések és a kézlevágásos büntetések – jelentette be Nooruddin Turabi, a tálibok „börtönminisztere”.



Turabi a tálibok között is keményvonalas irányzatba tartozik, és azzal az ismerős érvvel utasította el a korábbi tálib nyilvános büntetéseket, hogy a külföld ne avatkozzon be Afganisztán belügyeibe. Amikor a kilencvenes években a tálibok először hatalomra jutottak, rendszeresen tartottak nyilvános kivégzéseket és kézlevágásokat, ezekre időnként emberekkel teli kabuli stadionokban került sor.

Mindenki kritizált minket a stadionokban végrehajtott büntetések miatt, de mi soha nem mondtunk semmit az ő törvényeikről és büntetési formáikról. Senki nem mondhatja meg, hogy milyen törvényeink legyenek. Az iszlámot követjük, és törvényeinket a Korán alapján hozzuk

– mondta Turabi az interjúban. A kilencvenes években ő volt a tálib igazságügy- és értékek terjesztéséért felelős miniszter. Akkor olyan jogrendet vezettek be, hogy az elítélt gyilkosok sorsáról végső soron az áldozatok családtagjai dönthettek:

elfogadják a kárpótlásként meghatározott pénzösszeget, vagy saját kezűleg hatják végre a golyó általi ítéletet. A tolvajokat kézlevágással büntették. Most ezt akarják ismét visszahozni.

Turabi, a büntetés elrettentő, bűnmegelőző hatását ecsetelte. Arról, hogy ismét nyilvánosak lesznek-e a kivégzések, lesznek-e meccsek helyett publikus amputálások stadionokban, még nem döntöttek, a részleteket még ezután kell majd kidolgozni.

A kézlevágások nagyon fontosak a közbiztonság szempontjából

– mondta.

A kilencvenes években ugyanő még ordítva küldött ki egy női újságírót egy sajtótájékoztatóról, az emiatt felszólaló férfinak pedig ott rögtön lekevert egy hatalmas pofont, most azt hangsúlyozza, hogy már megváltoztak, engedik például a mobiltelefont, fotót, videót, tévét is. A médiához is máshogy állnak hozzá, mint Turabi hangsúlyozta:

Most nem százakat, hanem milliókat érünk el.

