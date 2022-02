Magyarország kilép az EU-ból? Kovács Zoltán német fake news-gyárról beszél

Orbán Viktor miniszterelnök nem célzott évértékelő beszédében Magyarország kilépésére az Európai Unióból, ahogy azt a dpa német hírügynökség híradásának címében állította – szögezte le Kovács Zoltán, Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára az államtitkárság honlapjára írt nyilatkozatában, amelyet Twitteren is közzétett.

- szögezte le az államtitkár, hozzátéve, hogy a legjobb bizonyíték erre magának a miniszterelnöknek a beszéde, amelyből több helyen idézett is.

"A legfontosabb az, hogy együtt akarunk-e maradni. Különösen itt, Európában, mert az Európai Uniónak csak akkor van jövője, ha az egyre növekvő kulturális elidegenedés ellenére is együtt tudunk maradni. A magunk részéről mi egyben akarjuk tartani az Európai Uniót. Ezért többször is tettünk tolerancia-ajánlatot Brüsszelnek és Berlinnek is"