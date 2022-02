Küszöbön a háború? Félelmetes videókat tettek közzé az ukrán-orosz határról

Megérkezett az orosz haderő az Ukrajnával közös határra – derül ki a Blikk összeállításából.



Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

A lap cikke szerint videók tucatjai mutatják be, mekkora haderő gyülekezik az orosz–ukrán határon. Ekkora csapatmozgósításra a hidegháború óta nem volt még példa, s kétségtelen, ez már jóval több sima kardcsörtetésnél.

Ez a felvétel mai, készítője állítása szerint az ukrán határtól mintegy 30 kilométerre, Belgorodnál vonuló orosz hadoszlopok láthatók rajta:

Orosz harci helikopterek, legalább húsz légijármű – feltehetően Mi8-17 szállítógépek – húznak el a házak felett Jaroszlavl térségében (ez Ukrajnától jóval messzebb fekszik):

At least 20 Russian helicopters- look like Mi-8/17 transports, reportedly filmed today in Porechye-Rybnoye in Yaroslavl area pic.twitter.com/vxQjUGtaDo