Erős idegzetűeknek: civil ült az autóban, amin átgázolt az orosz tank – videó

Ahogy arról már beszámoltunk, az ukrán védelmi miniszter péntek reggeli közlése szerint az orosz alakulatok elérték Kijev egyik külső, Obolon nevű kerületét.

A védelmi minisztérium arra buzdította a lakosságot, hogy szálljon szembe a megszálló orosz erőkkel, ha kell, Molotov-koktélokkal.

Az internetre kikerült videón látható az, amint egy személyautón átgázol egy orosz harckocsi. A videót egy ablakból vették fel, és osztottak meg:

️️️The invaders ran over a civilian car with military equipment in #Obolon. There was a man inside. pic.twitter.com/Z5GBm1Tnq5