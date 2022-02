Vitalij Klicsko bejelentette: a helyszínen agyonlövik a fosztogatókat

A háborús eseményeket rendszerint néhány civil is megpróbálja kihasználni arra, hogy kifossza a környékbeli házakat.

Erről már több videó is került ki, ahogy ezeket a fosztogatókat elkapják és vallatják. Ám mára ennél súlyosabb bejelentést tett Kijev polgármestere az egykori világbajnok ökölvívó Klicsko.

Looters in Kyiv will be shot on the spot – Vitali Klitschko, mayor of Kyiv.