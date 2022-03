Az Unió elzárná az orosz gázcsapot

Az Európai Parlament az egész EU-ban korlátozni akarja az orosz olaj- és gázimportot, mivel még szigorúbb szankciókat sürget, amelyek célja az orosz gazdaság és a háborús képesség „stratégiai gyengítése”.

Az Mfor.hu cikke szerint a javaslatról azután szavaznak, hogy Volodimir Zelenszkij az EP-képviselőkhöz intéz videón keresztül beszédet a brüsszeli közgyűlésen. A képviselők egyébként szigorúbb szankciók mellett érvelnek a polgári területek és infrastruktúra elleni orosz támadásokra válaszul.

A szerdán várhatóan nagy többséggel elfogadandó állásfoglalásban a képviselők arra is felszólítják az EU-t, hogy zárja be a kikötőket az orosz hajók elől, és tagadja meg az Oroszországba tartó hajók áthaladását, kivéve a létfontosságú humanitárius szállítmányokat. Intézkedéseket is javasol a „legfontosabb orosz exportcikkek, köztük az olaj és a gáz importjának korlátozására”, bár nem kéri a tilalmat.

