Az oroszok Európa legnagyobb atomerőművét támadja, a lakosság a saját testével védi azt

A lakosság a saját testével védi a zaporizzsjai létesítményt – írja a HVG.hu.

Az atomerőműveket üzemeltető állami Energoatom nevű cég vezetője, Petro Kotin szerint az orosz katonák Ukrajna két nagy atomerőművét próbálják meg bekeríteni az ország déli részében. Egyelőre az ukrán állam irányítása alatt van a zaporizzsjai létesítmény, mely Európa legnagyobb atomerőműve, és a másik, dél-ukrajnai erőmű is, de az orosz haderő közeledik feléjük.

Fotó: Wikipedia

Kotin szerint a zaporizzsjai erőműtől körülbelül 30 kilométerre vannak jelenleg az orosz katonák. Az ukránok próbálják megakadályozni az oroszok benyomulását az érintett területeken, sőt a zaporizzsjai erőművet magában foglaló település, Energodar lakossága kivonult a létesítmény elé, hogy a saját testükkel akadályozzák meg az oroszokat.

A Twitteren erről közzétett poszt szerint az orosz katonák már rálőttek a civilekre, hogy álljanak el az útjukból.

In Energodar, close to Zaporizhzhia nuclear power station.

People are standing to protect the city and the station.#russians started shooting at people but they continue to stay there. They know the price is too high, not just for #Ukraine, but for the rest of Europe. pic.twitter.com/8hBbZKfh5q