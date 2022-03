Orosz-ukrán háború: újabb tárgyalás jön hétfőn az orosz és ukrán fél között

Hétfő délelőtt indulhat a tárgyalások újabb fordulója a két háborús fél között.

A BBC cikke szerint hétfőn folytatódnak az orosz-ukrán tárgyalások – olvasható a hvg.hu cikkében.

A cikk szerint Dmitrij Peszkov, Oroszország tárgyalója és Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótikára arról beszélt, a tárgyalás újabb fordulója videókonferencia keretében fog zajlani.

Mihajlo Podoljak február 16-án, még a háború kitörése előtt egy

Fotó: Facebook/Mikhail Podoliak

Ukrajna tárgyalója, Mihajlo Podoljak – aki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója is – megerősítette az orosz nyilatkozatot. Podoljak a cikk szerint még azt is elmondta, Oroszország elkezdett konstruktívabban együttműködni, a hvg.hu fordítása szerint Podoljak úgy véli, Oroszország "most már sokkal megfelelőbben érzékeli a körülötte lévő világot".

A BBC cikke szerint helyi idő szerint 10:30-kor kezdődik a tárgyalások újabb köre.

Az ukrán tanácsadó vasárnap azt nyilatkozta, hogy több tucat javaslat van terítéken a háború kapcsán, nemcsak politikai, de katonai megegyezés-tervezetek is vannak a tűzszünetről és a csapatok kivonásáról.

Forrás: bbc.com, hvg.hu