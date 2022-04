Putyin állítólagos szeretője, négy gyermekének anyja egy Z betűkkel telepakolt fal előtt pózolt egy hazafias fesztiválon

Alina Kabajeva az elmúlt időszakban főleg úgy jelent meg, mint Vlagyimir Putyin barátnője/szeretője/gyerekeinek anyja. A viszonyukból a Times híre szerint akár négy gyerek is születhetett, köztük egy ikerpár 2019-ben.

A hvg.hu írta meg, hogy Putyin állítólagos szeretője (aki 2004-ben Athénban nyert olimpiai aranyérmet ritmikus sportgimnasztikában) egy hazafias fesztiválon bukkant fel, ahol az orosz fegyveres erők hősiessége előtt tisztelegtek. A rendezvényen többek között egy katonai kórus is fellépett, és a Szovjetunió leghazafiasabb dalai hangzottak el még a második világháborúból. Erős volt az esemény vizuális szimbólumokban is, Kabajeva is egy Z betűkkel telerakott fal előtt pózolt (a Z lett az Ukrajna ellen indított háború jelképe az oroszoknál).

Kabajeváról korábban az a hír terjedt el, hogy Svájcban bújt el az ukrán invázió megindítása után.