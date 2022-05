52 súlyosan megsebesült katonát evakuáltak Mariupolból

Folytatódik a humanitárius művelet a mariupoli Azovsztal acélipari üzem területén tartózkodó ukrán katonák kimentésére – erősítette meg kedden Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes.

"Az életük megmentése érdekében tegnap 52 súlyosan megsebesült katonánkat evakuálták. Állapotuk stabilizálása után orosz hadifoglyokra cseréljük ki őket. Dolgozunk a humanitárius művelet következő szakaszán"

- írta a Telegram üzenetküldő alkalmazáson kedden Verescsuk. Az ukrán nemzeti gárda eközben fotókat tett közzé azokról a sérült ukrán katonákról, akiket kivittek az orosz csapatok által körbezárt üzem területéről.

Fotó: Handout / Russian Defence Ministry / AFP

Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy hétfőn egyezség született a súlyosan sérült ukrán katonák elszállításáról az Azovsztal üzemből orosz ellenőrzés alatt lévő területre. Később Denisz Prokopenko, az Azov ezred parancsnoka üzenetet tett közzé, amelyben kijelentette, hogy Mariupol védői teljesítették a feladatukat. Hozzátette, hogy "az életek megmentése érdekében az egész mariupoli helyőrség teljesíti a katonai főparancsnokság jóváhagyott határozatát". Az ukrán vezérkar ezt követően este közölte, hogy Mariupol ukrán helyőrségének egységparancsnokai parancsot kaptak a legénység életének megmentésére.

Eközben kedden Ukrajna-szerte több régióból jelentettek orosz támadásokat. Előzetes adatok szerint nyolc ember meghalt és 12 megsebesült az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében lévő Deszna falut ért orosz légicsapásban – közölte a katasztrófavédelem megyei részlegének főigazgatósága. Az orosz hadsereg négy rakétát lőtt ki a településre, ezekből kettő egy – ukrán forrásokban meg nem nevezett – épületbe csapódott. Az Ukrajinszka Pravda megjegyezte, hogy a falu mellett van az ukrán fegyveres erők egyik kiképzőközpontja.

Dmitro Zsivickij, az északkeleti Szumi megye kormányzója arról számolt be, hogy az orosz erők hajnalban rakétacsapást mértek Ohtirka városra, ennek következtében legalább öten megsérültek. Szavai szerint öt rakéta csapódott be civil létesítményekbe, súlyos károkat okozva. Egy kétszintes házban a találat miatt bennrekedtek az emberek, de károk keletkeztek egy templomban és egy óvodában is.

Makszim Kozickij, a nyugat-ukrajnai Lviv megye kormányzója közölte, hogy keddre virradó éjjel az orosz erők a javorivi járásra mértek rakétacsapást, és károk keletkeztek a helyi vasúti infrastruktúrában. Sérültekről vagy halálesetekről nem érkezett jelentés. A kormányzó hozzátette, hogy az ukrán légvédelem ugyanakkor lelőtt három orosz rakétát a régió fölött.

Szerhij Hajdaj, a Donyec-medencei Luhanszk megye kormányzója eközben a Telegramon arról adott hírt, hogy az ukrán hadsereg visszaverte az oroszok támadását a régióban Hirszke és Zolote városok, valamint Szirotine falu környékén.

Az ukrán vezérkar keddi helyzetjelentésében azt állította, hogy a Luhanszk megyei Szeverodoneck irányában, Szirotine térségében az orosz csapatok veszteségeket szenvedtek és visszavonultak.

Az Ukrajinszka Pravda a megyei kormányzóktól származó információk alapján készített összeállításában kiemelte, hogy az éjszaka súlyos harcok voltak Donyeck megyében, a szakadár és az ukrán ellenőrzésű területet elválasztó frontvonal teljes hosszán. Egy nap alatt az ukrán oldalon nyolcan haltak meg és hatan szenvedtek sérüléseket. Károk keletkeztek 32 lakóépületben két oktatási és kilenc ipari létesítményben. A szintén a Donyec-medencében lévő Szeverodoneck városban megsemmisült két kórház és egy kutatóintézet épülete, tízen meghaltak és hárman megsebesültek.

Közben Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója megerősítette, hogy jelenleg szünetelnek az orosz-ukrán béketárgyalások. Szavai szerint ennek egyik oka, hogy "Oroszország nem érti meg, a háború már semmilyen értelemben nem az ő szabályai, menetrendje vagy tervei szerint zajlik. Ukrajna ellenállása erősödik, ezért az Oroszországi Föderáció egyetlen célja sem fog megvalósulni". A másik okként azt hozta fel, hogy az orosz vezetés "nem képes lemondani az otthon terjesztett propagandájáról, a politikai elit fél igazat mondani. Nem ismerik el, hogy teljesen más feltételek mellett kell kilépni a háborúból, mint amivel korábban indokolták annak elindítását".