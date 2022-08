Blokádokat állítottak fel Koszovó északi részén a helyi szerbek, lövöldözés is volt

Vasárnap feszült helyzet alakult ki Koszovó északi részén két, eredetileg augusztustól életbe lépő rendelkezés miatt.

Vasárnap feszült helyzet alakult ki Koszovó északi részén, ahol a szerb etnikumú lakosok a koszovói-szerb határ koszovói oldalán blokádot alakítottak ki. A Szabad Európa Rádió, a Telex és a hvg.hu cikkei szerint a térségben a koszovói kormány új rendelkezései miatt állították fel a blokádokat.

A kép illusztráció!

A Koszovói Biztonsági Erők (KSF) tagjai páncélozott járművek mellett állnak a Koszovói Felszabadító Hadsereg (KLA) alapító tagja és parancsnoka, Adem Jashari meggyilkolásának 22. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen Pristinában 2022. március 5-én.

Fotó, címlapkép: AFP/Armend Nimani

Az egyik rendelet értelmében – amely augusztus elsejével lépett volna hatályba – a Szerbia felől belépők autójára a szerb rendszám helyett ideiglenes koszovói rendszámot adnak ki, és ugyanez volt tervben a szerb okmányokkal is: egy a pristinai kormányzat által kiállított új, három hónapig érvényes utazási igazolványra kellett volna cserélni a szerb dokumentumokat.

A cikkek szerint a vita kirobbanása még 2021 szeptemberére tehető, amikor a koszovói hatóságok elrendelték, hogy a Szerbia irányából az országba belépő valamennyi járművezetőnek ideiglenes, 60 napra szóló nyomtatott rendszámtáblát kell használnia. Ez válasz volt a szerb kormány 2008-tól létező rendelkezésére. Tavaly a bejelentés után a szerb etnikumú lakosok járművekkel és barikádokkal zárt le két határátkelőhelyet.

A vasárnapi barikádállítás után lövöldözést is jelentettek a térségből, ahová kivonult a koszovói rendőrség különlege alakulata is. A koszovói kormány később bejelentette, hogy harminc nappal, szeptember elsejei határidőre halasztja a két határozat életbe léptetését. A kormány azt is leírta közleményében, hogy a történtekért Szerbiát teszik felelőssé, és határozottan elítélik a koszovói utak lezárását és a lövöldözést.

A vasárnapi blokád kapcsán megszólalt Alekszandar Vucsics szerb elnök is, aki azt mondta, hogy a békére törekednek, de ha Koszovóban elkezdenek szerbeket üldözni, megfélemlíteni, vagy "gyilkolni", akkor "győzni fog Szerbia".

Serbian President Vučić speaking on Kosovo tonight:

“We we will ask for peace, but I’ll tell you right away: there will be no surrender and Serbia will win. If they try to start persecuting Serbs, bullying Serbs, killing Serbs, Serbia will win!" pic.twitter.com/dgeJmcyteQ