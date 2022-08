Autóba rejtett pokolgép ölte meg Putyin ideológusának lányát Moszkva közelében

Apjával, Alekszander Duginnal együtt vettek részt szombat este egy rendezvényen, feltételezések szerint a befolyásos ultranacionalista ideológusnak számító Dugin is célpont lehetett.

Bomba robbant egy autóban helyi idő szerint szombat este Moszkva közelében, az autót Darja Dugina vezette, aki meghalt a merényletben – írta meg a 444 a Nexta.TV Twitter-bejegyzésére hivatkozva.

Fotó: Twitter/Nexta TV/Mash/videórészlet

A cikk szerint Darja Dugina a Putyin ideológusának is nevezett ultranacionalista Alekszander Dugin lánya volt, Dugina viszont politikai kommentátorként maga is közszereplő, és az ukrajna elleni háború támogatója volt.

A Land Cruiser Prado carrying the daughter of famed Rashist ideologist Alexander Dugin was blown up near Moscow.

The explosion occurred near the village of Bolshiye Vyazemi. Dugin's daughter Daria died on the spot. pic.twitter.com/KFwOxUVcic