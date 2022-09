"Orbánék Putyin csicskásaiként a haza, az unió árulására szerződtek" – Állítja az egykori fideszes Csintalan

Csintalan Sándor az új abortusz-rendeletről is kifejtette véleményét Németh Péternek, a Klikk TV Mélyvíz című adásában.

A téma kapcsán felháborodott hangokra úgy reagált a Magyar Nemzet, hogy „hörög a baloldal”. Csintalan szerint „érdektelen, hogy mit ír az állam szolgája. Aki ebbe a diskurzusba belefolyik, önmagát, a családját, a személyi kapcsolatait erkölcsileg, emberileg, mindenfajta szempontból olyan szinten alázza meg, ami mérhetetlen.”

Közölte, hogy bár nemrégiben egy kijelentését korrigálva, felhívták a figyelmét, hogy a fasizmus nem tud slamperáj lenni. Komoly vita van arról, hogy egyáltalán mi szerepel ebben a pintéri rendeletben, mit kell tenni, mit kell betartani, mi következik mindebből”, tekintve, hogy a részletek kevéssé ismertek.

Mindez azt is palástolni igyekszik, hogy

Orbánék Putyin csicskásaiként a haza, az unió árulására szerződtek és most nem tudnak ezzel mit kezdeni. Hogy önként és dalolva vagy sem, az nem érdekel, az érdekel, amit tesznek. Amit ráadásul el is hisznek, amint a közönségük egy jelentős része úgyszintén. Sőt: sok baloldali barátom, ismerősöm, volt elvtársam is elhiszi, hogy az oroszoknak ebben a játszmában igazuk van a rothadó nyugattal szemben. Ahova az orosz oligarchák is menekítik a vagyonukat, ahol taníttatják a gyerekeiket. És ahova félmillió magasan képzett magyar szakember is távozott az elmúlt időszakban.