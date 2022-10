Hatalmas pofon Putyinnak: Felrobbantották a Krími hidat – videó

Hatalmas robbanás rázta meg a Krímet és Oroszországot összekötő Kercsi-szorosi hidat, amely a vasúti közlekedés szempontjából is kulcsfontosságú: ugyanis a Krímben és a megszállt dél-ukrajnai területeken állomásozó orosz erők fontos ellátási útvonala – írja a 24.hu.



Fotó: Twitter

A robbanás, amelyet a szemtanúk szerint kilométerekről is hallani lehetett, szombat reggel 6 óra körül történt, miközben egy vonat haladt át a hídon. Egyelőre nem világos, mi okozta a robbanást.

A nyár végén történt robbanások után régóta spekuláció tárgya volt, hogy a Krími híd lehet a következő célpont.

A Krími hídra mért csapás komoly harcászati siker lehet, amennyiben sikerül használhatatlanná tenni a hidat.

A hídról készült felvételeken látszik, hogy a hídon közlekedő vonatból legalább két vasúti kocsi hevesen lángol, amelyet hatalmas fekete füstoszlop kísér.

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE